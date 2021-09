Paulo Serra participa de ato com Eduardo Leite; PSDB de S.Caetano vai de Doria

Raphael Rocha

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



21/09/2021 | 14:53



Um dia depois da confirmação de inscrições dos postulantes nas prévias nacionais do PSDB, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, participou de reunião em defesa da candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), para representar o tucanato na corrida presidencial do ano que vem. Já o diretório tucano de São Caetano anunciou suporte ao projeto interno do governador paulista João Doria (PSDB).

Vídeo com a participação de Paulo Serra no encontro de líderes partidários pró-Eduardo Leite foi publicado nesta terça-feira (21) nas redes sociais da empreitada do gaúcho. Na mesa, além do candidato nas prévias, estava Bruno Araújo, ex-deputado federal e presidente nacional do PSDB – Araújo elogiou o andreense. “Nosso Paulinho, prefeito de Santo André, um dos municípios mais importantes da Região Metropolitana de São Paulo, reeleito com votação que referenda qualidade de seu trabalho (76,8%).”

O tucanato andreense deve destoar do restante da região, até porque o partido nas demais cidades demonstra proximidade com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), uma das figuras mais próximas de Doria. Além de São Bernardo, os diretórios de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra já declararam suporte ao governador de São Paulo nas prévias nacionais.

Presidido pelo ex-prefeito José Auricchio Júnior, o PSDB de São Caetano deliberou na manhã desta terça-feira pelo apoio a Doria.

Além de Eduardo Leite e Doria, se inscreveram nas prévias o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.

Em São Paulo, somente o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) se inscreveu para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes pela legenda. Havia expectativa sobre o posicionamento do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), que permanece no tucanato, mas em ala oposta à de Doria e Rodrigo. Alckmin não efetivou seu nome e, algumas semanas atrás, indicou que poderia deixar a sigla.

No Grande ABC, o nome de Rodrigo Garcia transita bem em todos os diretórios do PSDB.