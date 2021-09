Cássio Gabus Mendes fala da morte de Luis Gustavo: Tinha uma convivência de família

20/09/2021 | 13:11



Cássio Gabus Mendes fez uma participação especial no Encontro desta segunda-feira, dia 19, para falar sobre a morte do tio, o ator Luís Gustavo, que morreu aos 87 anos de idade em decorrência de um câncer. Emocionado, ele afirmou que além de conviverem juntos por causa da carreira artística, os dois também tinham uma vivência familiar:

- Tive o privilégio de conviver durante a minha vida inteira com ele, nos momentos de carreira inclusive, a gente dividindo um estúdio, um apartamento no Rio no meu começo de carreira. Isso foi na época de Ti-Ti-Ti, na primeira versão, em 85. Mas desde 1982, no primeiro trabalho que eu fiz na TV Globo, Elas por Elas. A gente tinha uma convivência de família

O ator também afirmou que teve uma lição de vida com o tio, que foi fundamental em sua vida profissional e pessoal:

- Uma lição de vida que tive com ele. Era um professor, tinha um amor pela vida muito grande. Não tinha tempo ruim com ele. Tinha carisma, alegria. Ele foi um gigante. Atuando, para a gente, ele é muito importante e foi fundamental na minha carreira, a vida inteira, sempre me ajudou muito, sempre conversando, trocando ideia, sempre foi especial.

Tato Gabus Mendes, irmão de Cássio e também sobrinho de Luís Gustavo, também enviou um depoimento lamentando a morte do eterno Vavá de Sai de Baixo:

- Muito difícil falar num dia como este, um tio muito amado e que teve uma carreira brilhante que de certa forma revolucionou até a maneira de atuar, quando interpretou o Beto Rockfeller. Tatá, como a gente chamava na intimidade, era uma pessoa com humor sem fim, uma inteligência incrível, uma criatividade fantástica pra tudo. Alegrava demais as pessoas. O que conforta é que ele teve uma vida longa, cheia de aventuras. Ele deixa uma lição de vida pra nós: a gente tem que levar a vida de uma maneira mais leve, sempre com humor, declarou Tato.