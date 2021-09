Atrás da Bélgica, Brasil mantém 2º lugar no ranking da Fifa; França deixa Top 3

16/09/2021 | 09:13



Partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar, neste mês de setembro mexeu bastante no ranking da Fifa, que teve sua atualização divulgada nesta quinta-feira. Atual campeã mundial, a França saiu do Top 3, dando lugar para a Inglaterra. A Bélgica segue em primeiro lugar, assim como o Brasil, que manteve o segundo lugar.

A diferença que separa os dois primeiros colocados da lista caiu depois da Data Fifa deste mês. Na última edição do ranking, os brasileiros estavam 24,6 pontos atrás dos belgas. Agora, essa desvantagem caiu para 20,6. Isso aconteceu mesmo com a Bélgica vencendo todos os seus compromissos - contra Estônia, República Checa e Belarus, pelas Eliminatórias Europeias. O Brasil só teve dois resultados contabilizados (triunfos sobre Chile e Peru) porque o clássico contra a Argentina foi interrompido por determinação da Anvisa e seu futuro ainda depende de uma decisão da Fifa.

A principal novidade do ranking está no terceiro lugar. A Inglaterra aproveitou os tropeços da França (empates com Bósnia-Herzegovina e Ucrânia) para tomar o lugar dos atuais campeões no pódio. Os ingleses têm agora 1.755,44 pontos, 56,29 menos que o Brasil.

Além disso, Portugal ultrapassou a Espanha e subiu para a sétima posição. Outra mudança foi que os Estados Unidos deixaram o Top 10 e caíram para a 13.ª colocação. A nova 10.ª colocada é a Dinamarca, sensação da última Eurocopa e dona da melhor campanha das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022.

Foram pontuados no ranking de setembro 152 jogos de Eliminatórias por todo o planeta, além de 25 amistosos. A próxima versão será divulgada em 21 de outubro.

O ranking existe desde 1992 e é usado, entre outras coisas, para definir os cabeças de chave dos grupos da Copa do Mundo. Ele passou por sua última transformação drástica em 2018, depois do Mundial na Rússia, quando passou a usar um sistema de pontuação semelhante ao adotado nas classificações de xadrez.

Confira o ranking da Fifa:

1.º - Bélgica - 1.832,33 pontos

2.º - Brasil - 1.811,73

3.º - Inglaterra - 1.755,44

4.º - França - 1.754,31

5.º - Itália - 1.735,73

6.º - Argentina - 1.725,31

7.º - Portugal - 1.674,90

8.º - Espanha - 1.673,68

9.º - México - 1.666,19

10.º - Dinamarca - 1.658,49