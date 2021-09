Técnico da Internazionale pede atenção com Vinicius Junior: 'Cuidado especial'

14/09/2021 | 09:20



Logo na rodada de estreia da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, o fã de futebol poderá ver nesta quarta-feira um dos jogos mais aguardados. Internazionale e Real Madrid se enfrentam no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na abertura do Grupo D. Atual campeão do Campeonato Italiano, o time do técnico Simone Inzaghi está atento ao momento vivido por Vinicius Junior.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o treinador fez questão de lembrar que o clube espanhol tem várias potências no setor ofensivo, mas admitiu que tem maior "dor de cabeça" ao pensar em um sistema para marcar o atacante brasileiro. "Vinicius está passando por um grande momento, mas se olharmos apenas para ele, vamos esquecer Benzema, Hazard ou Rodrygo Goes. Mas sem dúvida vamos ter um cuidado especial com Vinicius", disse.

O brasileiro, ex-Flamengo, foi um dos destaques do Real Madrid na vitória diante do Celta por 5 a 2, no último domingo, no jogo que marcou a reabertura do estádio Santiago Bernabéu, em Madri, depois de 560 dias fechado para obras de modernização.

Mesmo com as questões para conseguir neutralizar o sistema ofensivo do Real Madrid para a partida em Milão, Inzaghi admitiu que um fator importante a favor dos espanhóis é a "casca" para disputar a competição europeia, construída pela grande experiência na Liga dos Campeões.

"Estou preocupado com a organização que o Real Madrid tem. Já com Zidane víamos uma grande equipe que venceu na Espanha e na Europa. Ancelotti dá sempre um bom jogo ofensivo à sua equipe e ao mesmo tempo dá muita organização. Temos que ceder o mínimo possível. Ancelotti é um dos treinadores de maior sucesso da história. É um grande treinador e é um prazer falar de futebol com ele", comentou o treinador italiano.

"A experiência é muito importante nestes jogos. Sabemos que o grupo não é fácil, porque, além do Madrid, existem outras equipes. O que posso dizer é que estamos tentando preparar o jogo na melhor forma, de jogar de forma agressiva", concluiu Inzaghi.