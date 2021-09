Anitta faz sua estreia no MET Gala 2021 usando vestido escolhido por Anna Wintour

14/09/2021 | 08:10



Anitta deu o nome ao marcar presença no MET Gala 2021, na noite da última segunda-feira, dia 13, ao lado de Alexandre Birman, CEO do Grupo Arezzo & Co.

A cantora surgiu no red carpet do evento em um vestido do estilista Peter Dundas escolhido por Anna Wintour, editora geral da Vogue America.

A beldade, claro, usou uma sandália Alexandre Birman, a Lacy Zircone, cravejada em delicadas zircônias. Já no after party, a cantora vestiu a sandália preta de salto alto com tiras de cristais da grife coleção The Gala Collection, criada especialmente para celebrar o evento. Já Alexandre Birman vestiu Tom Ford feito sob medida.

O baile do MET reuniu dezenas de celebridades no Metropolitan Museum of Art de Nova York. Este ano, o tema do evento foi Na América: Um Léxico da Moda, celebrando a moda estadunidense como uma forma de agradecimento à comunidade da moda por todo o apoio nos 75 anos de The Costume Institute Benefit.