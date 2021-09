Após término com Grazi Massafera, Caio Castro volta ao Instagram e celebra mais uma vitória na Porsche Cup

13/09/2021 | 15:10



Como você viu, Caio Castro sumiu das redes sociais poucos dias após o término de seu relacionamento com Grazi Massafera. No entanto, o artista resolveu voltar para o Instagram no último domingo, dia 12, com uma mensagem de conscientização: a da importância de tomar as duas doses completas da vacina contra o novo coronavírus, assim como receber a dose de reforço, caso você esteja no grupo determinado pelo Ministério da Saúde.

Sabem por que eu sumi das redes? Porque tem gente fazendo isso na vacinação. Mais de 8,5 milhões de brasileiros não voltaram para a 2a dose., declarou o artista nas web.

Caio, então, convocou os fãs a tomarem a segunda dose do imunizante.

Só assim vamos voltar a brindar juntos!, concluiu.

Mas não foi só isso. O galã também comemorou mais uma vitória na Porsche Cup Brasil na tarde do último domingo, dia 12. Apesar da vida pessoal conturbada, Caio segue em uma boa fase na competição automobilística, onde subiu no pódio pela quinta vez consecutiva.

Quanta coisas passam na minha cabeça... Que corrida, que fim de semana! Depois de perder o carro no dia do treino, não treinar na pista, usar carro reserva... Deus segurou nas minhas mãos e me guiou até as bandarias!, celebrou.