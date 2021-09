EC São Bernardo reforça zaga com Vinicius Leandro

Dérek Bittencourt

11/09/2021



O EC São Bernardo contratou mais um jogador para a disputa da Copa Paulista, que começa na terça-feira. O mais recente reforço é o zagueiro Vinicius Leandro, 31 anos, que estava no ABC-RN, clube que o emprestou para a disputa da competição estadual. Na região, ele já defendeu o São Bernardo FC e soma passagens por Bangu-RJ, Monte Azul, Espírito Santo-ES, Juventus e Grêmio Novorizontino.

“Estou motivado para dar o meu melhor no EC São Bernardo. Já vim preparado do ABC e pude completar a parte física aqui. Quero conquistar grandes coisas nesta Copa Paulista, já que conheço bem. É uma competição muito igual e, por isso, temos que fazer valer o fator casa neste início”, declarou o defensor alvinegro, que disputará posição com Raphael, remanescente do elenco que disputou a Série A-2, e Bruno Costa, que chegou emprestado pelo Água Santa.

O zagueiro Vinicius Leandro foi o 16º reforço do Cachorrão para a Copa Paulista. Antes dele foram anunciados os goleiros Diogo, Denis e Ramon, o zagueiro Bruno Costa, os laterais Denis e Douglas, os volantes Feijão, Amaral e Bruno Bandeira, os meias Diego Andrade, Valdivia e Isaque, e os atacantes Alisson, Deivinho e Bosco. Outros dois que chegaram, mas acabaram saindo pouco depois, foram o zagueiro Daciel e o meia Marcos Vinicius, ambos que seguiram para o Santo André e, após a participação ramalhina na Série D do Brasileiro, devem regressar ao EC São Bernardo.

O primeiro compromisso do Cachorrão na Copa Paulista, na terça-feira, será contra o Santos, no Estádio 1º de Maio. Como os profissionais do Peixe disputam o Brasileirão, a equipe da Baixada utilizará time sub-23. As equipes integram o Grupo 3 junto de Primavera e São Bernardo FC, que medem forças na quarta-feira. O campeão da competição pode escolher entre vaga na Série D do Brasileiro ou na Copa do Brasil. O vice fica com a outra.