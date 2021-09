Mauá é a primeira cidade da região com caso confirmado da variante delta

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



09/09/2021 | 16:42



O governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Saúde, detectou o primeiro caso confirmado da variante delta da Covid-19 no Grande ABC, em um morador de Mauá.

O Diário teve acesso ao documento da Secretaria Estadual de Saúde que reúne todos os municípios em que há casos conformados de variante delta do novo coronavírus. A cepa é considerada de atenção pelas autoridades sanitárias devido a possibilidade de aumento de transmissibilidade ou gravidade de infecção.

Conforme o Estado, o CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica) identificou, até 8 de setembro, três casos autóctones da variante beta (identificado pela primeira vez na África do Sul), 36 da variante alpha (originária do Reino Unido), 1.409 da variante delta (identificada pela primeira vez na Índia) e 2.050 da variante gamma (identificada em Manaus).

De acordo com levantamento da Secretaria Estadual de Saúde, a Capital é a cidade com maior número de casos identificados da variante, com 405, seguida de Itapevi, com 26. No total, 85 cidades constam na lista do Estado.

O Diário questionou a Prefeitura de Mauá e aguarda posicionamento da administração sobre o monitoramento e o estado de saúde do paciente.