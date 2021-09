Neymar Jr. e Bruna Biancardi aparecem juntos em festa após boatos de affair do jogador com Jade Picon

08/09/2021 | 14:11



Logo depois das redes sociais pegarem fogo com os burburinho de que Neymar Jr. teria vivido um suposto affair com Jade Picon durante a festa que rolou na casa de Rafaella Santos no último domingo, dia 5, o craque foi clicado curtindo o mesmo rolê que Bruna Biancardi.

As fotos foram publicadas pelos amigos da influenciadora digital, que tem sido apontada como a nova namorada de Neymar há mais de um mês, e alguns parças do jogador, entre eles, o jogador de vôlei Bruninho.