Polêmica envolvendo Jade Picon e Neymar Jr. chega até em Larissa Manoela

Como você acompanhou, Jade Picon terminou o seu relacionamento que durou três anos com João Guilherme e agora está vivendo alguns rumores de ter trocado uns beijinhos com Neymar Jr.

Uma conta de fofoca no Instagram acabou soltando a informação que a influenciadora teria ido em uma festa organizada pela irmã do astro do futebol. Mas como se já não fosse suficiente, João Guilherme quis entrar neste assunto em seu perfil.

O cantor propôs uma brincadeira com os fãs em que ele mostrava o que as pessoas queriam ver em seu celular e entre tantos pedidos, João Guilherme compartilhou o print de uma conversa no WhatsApp com uma pessoa não identificada.

Descobri quem você ficou. Obrigada, de nada. Você é meio doida da cabeça, realmente não te conheço. Meus parabéns, foi um ótimo jeito de alimentar o seu ego. Uma pena terminarmos assim, mesmo mesmo mesmo, teria enviado o artista.

Os internautas que não perdem tempo para fazer teorias acabaram especulando que isso se tratava de uma DR entre Jade e João. E o cantor parecia realmente ferido com a situação porque mesmo tranquilizando os fãs em outra rede social, ele ainda parou de seguir Neymar Jr. e passou a curtiu várias fotos de Bruna Marquezine.

E todo mundo sabe que o irmão de João Guilherme, Zé Felipe, adora uma fofoca e acabou até se metendo no rolo. O sertanejo teria sido cobrado pelos fãs para comentar sobre o assunto e dar mais detalhes.

Respondendo a perguntas que desde ontem esse telefone não para. Eu só tenho uma coisa para falar: a culpa é da CBFi. Menino Ney veio desenvolver um belíssimo trabalho, a CBF derrubou a data dele e ele foi pro evento.

Senta que vem desdobramentos...

Depois de ver novamente seu nome envolvido em uma polêmica, Jade Picon foi então até as redes sociais se pronunciar e acabou enviando uma indireta para o seu ex-namorado, João Guilherme.

Eu não sou o topo de pessoa que vocês veem entrando em polêmicas, não sou o tipo de pessoa que vem aqui se retratar ou que vaza número, que vaza print de conversa. Se eu fosse esse tipo de pessoa, essa situação pra mim seria a mais fácil de todas. É print? Toma! Mas eu não sou porque eu prefiro preservar.

E ela continuou fazendo até uma reflexão.

Acredito que cada momento da vida, cada pessoa tem seu tempo para absorver a informação, para processar, para superar ou o que seja. Assim como você, eu também tenho meu próprio tempo. Acontece que ele fica aqui exposto há mais de dez anos. E peço só que meu tempo seja respeitado. Essa semana vai ser intensa pra mim de trabalho e não queria fingir que nada estava acontecendo e é só isso que eu tenho para dizer. Agora bora trabalhar!

Tá pouco ou quer mais açúcar?

Larissa Manoela que já namorou João Guilherme foi também questionada sobre a polêmica que virou assunto na última terça-feira, dia 7 e em seu Instagram a atriz deu uma leve debochada sobre o assunto.

Que babado, gente? De renda? Que eu me lembre não usei nenhuma rouba que tivesse esse babado hoje, mas... não, hoje não.

Espertinha!