Caminhão começa a receber redações em escola de Diadema

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



08/09/2021 | 00:56



A primeira parada do caminhão com internet e computadores que dará apoio ao 15º Desafio de Redação será hoje na EE (Escola Estadual) Professora Antonieta Borges Alves, na Vila Conceição, em Diadema, a partir das 9h. O veículo, que tem 13 metros de comprimento, percorrerá toda a região, estacionando um dia em cada cidade.



No veículo, que foi cedido pela Mercedes-Benz do Brasil, os interessados em participar do concurso literário vão poder escrever e enviar seus textos sobre o tema A Ciência Como Luz na Escuridão. A melhor redação entre alunos do 3º ano do ensino médio dará a seu autor uma bolsa de estudos na USCS (Universidade Municipal de São Caetano). Inscritos em outras categorias concorrem a notebooks, tablets e televisores.



O uso do caminhão tem como objetivo facilitar o acesso dos alunos ao Desafio de Redação. Por conta da pandemia da Covid, desde o ano passado, o concurso é promovido de forma on-line. Agora, como as escolas voltaram às atividades, os organizadores resolveram apostar na iniciativa. Todas as medidas de segurança, como distanciamento e uso de álcool gel serão implementadas.



Parceira do Diário nesta iniciativa, a Mercedes-Benz tem tradição em apoiar projetos ligados à educação. “Um dos principais pilares dentro da nossa estratégia de responsabilidade social é a educação. Por conta disso, apoiamos diversos projetos e instituições que olham com carinho para os nossos jovens e crianças. Nós lançamos neste ano a campanha de sustentabilidade Caminhos Para um Novo Mundo. E por meio dela queremos encontrar diversas iniciativas para fazer com que esse mundo seja bom para todos e todas e, sem dúvida, investir na educação e na capacitação de jovens é fundamental para garantir futuro sustentável do nosso planeta”, afirma Camila Franco, gerente de comunicação corporativa da empresa.



Amanhã, o caminhão segue para Mauá. Estará a postos na EE Professor Antonio Messias Szymansky, na Vila Mercedes. Depois vai para Ribeirão Pires (sexta-feira), Rio Grande da Serra (dia 13), Santo André (14), São Bernardo (15) e São Caetano (16) – veja os endereços na arte abaixo.

Além do caminhão, os interessados em participar do Desafio podem se cadastrar até o dia 16 no hot-site www.dgabc.com.br/desafioderedacao – basta apontar o celular para o QR Code ao lado para ser direcionado. A inscrição é gratuita.



Além dos prêmios individuais, o Desafio de Redação dará R$ 3.000 para a escola com o maior número de inscritos. Neste ano, moradores da região que tenham ensino superior completo também podem participar. O dono do melhor texto da categoria ganhará bolsa de pós-graduação na USCS.

Promovido pelo Diário e pela USCS, o Desafio de Redação tem patrocínio do Cemitério Parque Vale dos Pinheirais e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano).