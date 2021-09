Calleri e Gabriel Neves fazem primeiro treino com o elenco do São Paulo

07/09/2021 | 19:18



Dois últimos reforços contratados pelo São Paulo, o volante Gabriel Neves e o centroavante Jonathan Calleri treinaram pela primeira vez com o elenco. Os dois já haviam feito trabalhos físicos na segunda-feira, mas só treinaram com o grupo nesta terça porque foi a data de reapresentação dos atletas no CT da Barra Funda.

Se na segunda o treino foi reservado a atletas recém-chegados ou em recuperação de lesões, casos de Benítez, Marquinhos e Rigoni, neste feriado de 7 de Setembro todo o elenco fez atividades, abrindo os trabalhos para a segunda semana livre de treinamentos. Boa parte do grupo estava de folga desde sábado.

Hernán Crespo só não pode contar ainda com o lateral Daniel Alves e o zagueiro Miranda. Ambos estão integrados à seleção brasileira, que fará o último jogo da rodada tripla das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar na quinta-feira, contra o Peru, na Arena Pernambuco.

Crespo evita projetar a reestreia de Calleri e a estreia de Gabriel. Os dois ainda precisam ser regularizados. Além disso, o argentino, que será apresentado nesta quarta, deve levar mais tempo para estar à disposição, já que não entra em campo desde 21 de abril e tem de recuperar a forma física ideal.

Já apresentado, o uruguaio, por outro lado, vinha jogando pelo Nacional, do Uruguai, antes de acertar com o São Paulo, e é provável que não demore para fazer seu primeiro jogo com a camisa tricolor.

O próximo compromisso do time tricolor é diante do Fluminense, domingo, às 20h30, no Maracanã. A partida é válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do returno.

Vindo de dois empates seguidos, por diferentes competições, o São Paulo tenta embalar na temporada e no Brasileirão. Na competição, vive situação difícil. Figura apenas no 15º lugar, perto da zona de rebaixamento.