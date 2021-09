Obituário - 07 de setembro de 2021

Daniel Tossato



07/09/2021 | 00:27



Teruo Fujita

(Santo André, 1942 – São Caetano, 30-8-2021)

A biografia de Teruo Fujita está resumida no site da Fundação Pró-Memória de São Caetano, da qual ele era conselheiro consultivo:

¦ Formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Brás Cubas de Mogi das Cruzes, atuou na área de desenho mecânico da empresa “Elevadores Atlas”.

¦ Foi Conselheiro e presidente da Sociedade Amigos do Bairro da Fundação.

¦ Atuou fortemente no movimento contra as enchentes dos Rios Tamanduateí e dos Meninos.

¦ Orgulha-se por ter fotografado e filmado a "Festa Italiana”, de São Caetano, desde sua primeira edição.

Teruo Fujita residia no bairro Fundação. Parte aos 79 anos e seu corpo foi conduzido para o Jardim da Colina, em São Bernardo.

Crédito da foto 1 – Acervo: Luiz Romano

TERUO FUJITA. Ele fotografou e filmou a Festa Italiana de São Caetano em todas as suas edições



SANTO ANDRÉ

Erwin Walter Keppke, 93. Natural de Juiz de Fora (Minas Gerais). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Hortência Silva Marcolin, 86. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Pensionista. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Diva Pires de Lara Hentz, 85. Natural de Laranjal Paulista (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 3, em Santo André. Cemitério Capela de São Sebastião, em Laranjal Paulista (São Paulo).

Yoshiuki Taíra, 82. Natural de Jaboticabal (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Raimundo Daniel, 76. Natural de Cedro (Pernambuco). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Enide Colosso Silva, 74. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Gonçalves Garcia, 74. Natural de São Tomás de Aquino (Minas Gerais). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Inês Borba, 73. Natural de Santo André. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos dos Santos, 71. Natural de Caçapava (São Paulo). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ariovaldo Justino Alves, 67. Natural de Paulista (Pernambuco). Residia no bairro Maracanã, em Jarinu (São Paulo). Dia 3. Cemitério Municipal de Jarinu (São Paulo).

José Alves da Silva, 67. Natural de Juazeiro do Norte (Ceará). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Matildes da Silva, 62. Natural de Sagres (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Bernardo, 49. Natural de Santo André. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Maria Esperanza Mesa Castro, 91. Natural da Espanha. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Adaci Walder Pozzani, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Dayse, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Vilma Gonçalves de Souza, 85. Natural de São Caetano. Residia no bairro São João Clímaco, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 3, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.