Felipe Andreoli e Rafa Brites sobre escolha do nome do segundo filho Queremos nomes não tenhas muitos

05/09/2021 | 16:10



Felipe Andreoli e Rafa Brites participaram do programa Altas Horas, comandado por Serginho Groisman, no último sábado, dia 04, e contaram sobre a espera do segundo filho do casal, eles já são pais de Rocco, quatro anos de idade, e também falaram sobre a escolha do nome do bebê, que se chamará Leon:

- A gente já tinha se fosse menina que seria Serena. O Felipe que sempre dá os nomes, explicou a apresentadora.

Por sua vez, Andreoli ressaltou que a escolha veio a partir da ideia de escolher nomes não tão conhecidos:

- Queremos nomes que não tenham muitos que a gente conhecesse, sempre foi uma premissa, e que não fosse um nome que a criança tivesse dificuldade de escrever e sofrer bullyng. O Leon veio nessa batida, também de combinar com sobrenomes, uma técnica apurada, relatou.

Eles estão casados desde 2011 e ainda contaram para Serginho como dividem as tarefas domésticas:

- A Rafa sempre foi uma feminista, uma mulher que deixou as coisas claras nesse sentido, então dividimos as tarefas do melhor jeito possível. Tem coisas que a gente gosta mais de fazer e outras menos, de vez em quando a gente tenta trocar uma tarefa pela outra... Mas sabe, tem que dividir de igual para igual, disse Felipe.