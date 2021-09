Hospital de campanha completa 4º dia vazio em Sto. André

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



04/09/2021 | 17:16



O hospital de campanha de Santo André, instalado no ginásio Pedro Dell''''Antonia, completou neste sábado o quarto dia seguido sem nenhum paciente. A unidade chegou a registrar 98% de ocupação dos 190 leitos destinados a pacientes com Covid-19 no pico da segunda onda da pandemia, em março.

O registro de leitos vazios no principal equipamento da cidade destinado aos contaminados pelo coronavírus indica luz no fim do túnel, mas a comemoração ainda requer cautela. “É uma imagem que a gente só viu quando abrimos esse hospital, há mais de 500 dias. É um dia de alegria, ainda não dá pra gente comemorar e celebrar da forma que queremos porque precisamos tomar cuidado, usar máscara e praticar o distanciamento social, mas sem dúvida nenhuma, é um dia de muita emoção e muita alegria”, comentou o prefeito Paulo Serra (PSDB), que visitou o local na sexta-feira.

Desde a abertura da estrutura, em abril do ano passado, já passaram pelo Dell''''Antonia 15.550 pacientes com Covid. Desse total, 15.294 receberam alta - taxa de letalidade de 0,01%. “Depois de 15 mil atendimentos, o hospital está vazio, sem nenhum paciente. No início dessa jornada essa estrutura nos deu segurança que íamos vencer essa guerra e com a vacinação avançando estamos vencendo. Também viemos homenagear esses profissionais que salvaram tantas vidas e que vão estar à disposição da população na nossa rede de saúde. Santo André sempre vai estar pronta, como sempre esteve, já que nenhum paciente ficou sem atendimento. Se Deus quiser, nosso Dell’Antonia vai voltar a ser uma referência esportiva de celebração assim que a vacinação evoluir ainda mais. Vamos vencer essa guerra de vez”, completou o prefeito.

Em um ano e cinco meses de operação, cerca de 400 profissionais atuaram incansavelmente com um o intuito de salvar vidas no local, entre médicos clínicos, intensivistas, infectologistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos e fisioterapeutas, que contaram ainda com o apoio assistencial de médicos especialistas da rede de saúde de Santo André, como cardiologistas, neurocirurgiões, proctologistas, anestesistas e vasculares.

HISTÓRIA

Também foi no hospital de campanha do Dell''''Antonia onde o Diário produziu o documentário Um Dia de Cada Vez, em que a repórter Bia Moço revelou o dia a dia da incansável luta que os profissionais de saúde e os pacientes travaram contra o vírus que já vitimou 10.070 moradores do Grande ABC. O conteúdo pode ser visto na íntegra no YouTube (dgabctv); Facebook (jornaldgabc); Instagram (@diariodograndeabc), ou no site do Diário (www.dgabc.com.br).