Angelina Jolie revela ter temido segurança de sua família durante casamento com Brad Pitt

04/09/2021 | 15:10



Angelina Jolie e Brad Pitt estão em uma batalha judicial para decidir a guarda dos filhos - o processo vem ocorrendo há algum tempo, e com isso, algumas revelações sobre o motivo da separação vem surgindo.

A atriz já havia contado, anteriormente, sobre temer a segurança de sua família durante casamento com Pitt. Mas novas revelações foram feitas em entrevista para a revista Guardian`s Weekend - quando ela foi questionada sobre a situação, a estrela acenou com a cabeça, que esse fato estava relacionado com ao divórcio e as acusações de violência doméstica que fez contra o ex-marido.

A estrela de Garota Interrompida falou que foram momentos sombrios e difíceis de sua vida e que a fizeram perceber a importância dos direitos das crianças. Ela também foi questionada sobre temer a segurança dos seus herdeiros:

- Sim, pela minha família. Minha família inteira, afirmou.

Angelina falou sobre a difícil decisão de separar os filhos do pai, por conta do divórcio - para ela foi uma momento traumatizante, em que se sentiu quebrada pela experiência horrível. Apesar de tudo, ela sempre torceu para que o ex-marido se curasse e ficasse em paz, assim como sua família.

- Sempre seremos uma família, acrescentou.

Recentemente, a atriz criou um Instagram e aproveitou para compartilhar algumas fotos de sua família, mostrando momentos de sua vida pessoal - ela postou cliques de suas filhas Zahara, 16 anos de idade, e Shiloh, 15 anos de idade, em suas leituras de verão.