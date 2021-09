Gusttavo Lima recebe surpresa de aniversário dos filhos e de Andressa Suita

04/09/2021 | 13:10



Gusttavo Lima acordou com uma grande surpresa de aniversário. O cantor foi acordado pelos seus dois filhos, Samuel e Gabriel, que seguravam cupcakes com velas acesas, junto com a modelo Andressa Suita. Gusttavo completou 32 anos de idade na última sexta-feira, dia 3, e recebeu a surpresa super fofa da família.

Andressa compartilhou o momento nos Stories do Instagram, em que postou uma foto dos filhos segurando o bolinho, e escreveu:

Hoje esses pequenos madrugaram para dar feliz aniversário para o paizinho deles.

Os três invadiram o quarto, onde o pai estava dormindo, e cantaram parabéns para o sertanejo, que apagou as velinhas de aniversário. Andressa filmou o momento e deixou um recado para o músico.

Feliz Aniversário. Te amamos!!!

Além da surpresa, o cantor também recebeu homenagens de aniversário. O pai de Gusttavo compartilhou uma foto com o filho desejando parabéns.

O cantor também recebeu recados de outros artistas, como Leonardo, que escreveu Bora tomar uma para comemorar seu aniversário.

Xand Avião também publicou alguns cliques com o aniversariante, mostrando a evolução deles ao longo dos 11 anos de amizade.