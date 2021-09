Obituário - 4 de setembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



04/09/2021 | 11:54



SANTO ANDRÉ

Hélio Duarte Torres, 97. Natural de Aurora (Ceará). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 31. Memorial Phoenix.

Rosa Pereira Ferriani, 93. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 31. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Cleonice Frare Rossetti, 92. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 31. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Helena Caires Lima Camara, 91. Natural de Brumado (Bahia). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osvaldo Franchini, 91. Natural de Taquaritinga (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 31. Cemitério Municipal de Mirassol (São Paulo).

Gizelda Zandarin da Cunha, 89. Natural de Igarapava (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Teixeira Maciel, 85. Natural de Itapuí (São Paulo). Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

Divino Faustino Rodrigues, 80. Natural de Santa Rita do Sapucaí (Minas Gerais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 31, em Santo André. Cemitério Parque Pousada da Paz, em Arujá (São Paulo).

Pedro Garofo, 79. Natural de Assis (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 31. Memorial Planalto.

Clarice Neves Borges, 78. Natural de Guanambi (Bahia). Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Dia 31, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Nadir Gonçalves da Silva, 68. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia no Parque dos Bancários, em São Paulo, Capital. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

Maria Francisca da Silva, 67. Natural de São José da Laje (Alagoas). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

André Ferreira Calado, 34. Natural de Guarulhos (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Autônomo. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Hordhalina Espinhosa Fernandes, 94. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 31. Jardim da Colina.

José Cândido Viana, 91. Natural de Viçosa (Alagoas). Residia no Jardim Celeste, em São Paulo, Capital. Dia 31, em São Bernardo. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo, Capital.

Josefina Pascoaleto Vaz, 87. Natural de Gália (São Paulo). Residia na Vila Flórida, em São Bernardo. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

João de Souza Lima, 86. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 31. Jardim da Colina.

Luiz Alberto Roquetti, 84. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Funcionário público aposentado. Dia 31, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Anita Bernard Giglio, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Mussolini, em São Bernardo. Dia 31, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Hermenegildo Mesquita, 80. Natural de Santa Adélia (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

Maria Tereza Menezes Sampaio, 79. Natural de Rosário do Catete (Sergipe). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério de Vila Euclides.

Aparecido Guilherme Mantovani, 69. Natural de Cerqueira César (São Paulo). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Maria dos Santos Teodoro, 66. Natural de Tucano (Bahia). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério da Paulicéia.

Donizete Ingracio de Lima, 64. Natural de Feira Grande (Alagoas). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Antonio Higino de Macedo, 91. Natural de Petrolina (Pernambuco). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria de Lourdes Pereira Godói, 72. Natural de São José do Egito (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 31. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Geny da Silva Araujo, 67. Natural de Iracema (Ceará). Residi no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 31, em São Bernardo. Vale da Paz.

Aparecida Gonçalves Gomes, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Município de Nova Era (Minas Gerais). Dia 31, em Diadema. Cemitério da Saudade, em Caieiras (São Paulo).

Jair Gama da Silva, 62. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 31, em Diadema. Memorial Planalto.

Luiz Carlos Rodrigues, 59. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 31, em São Bernardo. Vale da Paz.

Cristian de Souza Santos, 38. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal de Diadema.

Maura Teixeira Lira, 36. Natural de Diadema. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 31. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).