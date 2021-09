Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



02/09/2021 | 00:01



O Grande ABC contabilizou ontem 537 novos casos e nove mortes por Covid. Desde o dia 15 de março de 2020, quando a região teve a primeira confirmação de infecção pela doença, já são 249.097 testagens positivas e 10.048 vidas perdidas. No total, 232.062 munícipes se recuperaram do vírus.

São Bernardo foi a cidade com o maior número de mortes ontem, registrando três perdas, e ficou em segundo lugar em novos casos, com 136. Já Mauá foi o município com maior testagem positiva nas últimas 24 horas, contabilizando 232 pessoas doentes, mas, assim como Diadema (com 39 casos), registrou dois óbitos.

Em Santo André 102 novas testagens foram positivas para a Covid e São Caetano teve dez, mas ambas as cidades informaram uma morte. Ribeirão Pires contabilizou 13 confirmações da doença e Rio Grande da Serra somou mais cinco munícipes infectados – nenhuma das duas cidades tiveram mortes.



ESTADO

Ontem o governo de São Paulo informou que haviam 6.197 pacientes internados no Estado, sendo 3.145 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 3.052 em enfermarias. A taxa de ocupação dos leitos graves ontem era de 35,1% e na Grande São Paulo é de 35,9%.

Desde o início da pandemia, 4.269.138 casos de Covid foram confirmados no Estado e 146.015 óbitos. Entre o total de infectados, 4.018.572 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 441.907 foram internados e já receberam alta hospitalar.



PAÍS

O Brasil contabilizou 20.804.215 casos confirmados de coronavírus e 581.150 óbitos. Somente ontem foram 27.345 testagens positivas e 737 mortes em todo o País.

No total, 19.775.873 brasileiros se recuperaram da doença e ainda haviam 447.192 casos em acompanhamento.