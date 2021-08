Neymar Jr. e Bruna Biancardi surgem abraçados pela primeira vez em clique

29/08/2021 | 13:10



Parece que Neymar Jr. realmente deixou o time dos solteiros! O craque está vivendo um affair com Bruna Biancardi e já teria até mesmo apresentado a moça a seus familiares. Agora, no entanto, os fãs descobriram que a morena esteve presente na festa de aniversário do filho do craque, Davi Lucca, que completou dez anos de idade na última terça-feira, dia 24, e os dois nem tentaram esconder a proximidade ao posarem abraçadinhos!

O clique foi compartilhado por diversos fã-clubes do jogador dedicados a seu novo romance - que os internautas intitulam como NeyBru ou Bruney.

Na imagem, o casal aparece rodeado de amigos íntimos de Neymar, como Gil Cebola e Jota Armâncio, além de sua ex e mãe de Davi, Carol Dantas, abraçada com o garoto na frente do grupo. No fundo, no entanto, o craque e Bruna posaram agarradinhos pela primeira vez.

E aí, será que o casal logo irá assumir o romance oficialmente?