Duda Nagle se diverte em banheira com Zoe

29/08/2021 | 10:10



Em novembro de 2018, Duda Nagle, nascido em 17 de maio de 1983, descobriu o que era ser pai! Após a chegada da pequena Zoe, fruto do relacionamento com Sabrina Sato, a vida do ator mudou por completo!

Além de mostrar o seu trabalho na atuação e sua paixão pelo mundo fitness, o artista passou a compartilhar sua rotina como pai. É nas redes sociais que ele e a pequena fazem sucesso, mostrando momentos espontâneos do dia a dia.

Em mais recente publicação, Sabrina Sato aproveitou que pai e filha estavam curtindo um banho de banheira juntos e registrou cada flagra deles. Sábado é dia de banho de banheira, escreveu a mamãe-coruja. Só folia, né?