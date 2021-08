Bela Fernandes, protagonista do longa Fazendo Meu Filme, fala sobre contracenar com Giovanna Chaves: - Profissional que eu admiro muito

29/08/2021 | 08:11



Quem nunca sonhou em trabalhar com algo que ama? Pois Bela Fernandes está conseguindo realizar esse sonho desde que foi escolhida para viver a protagonista Fani na adaptação cinematográfica do livro Fazendo Meu Filme, de Paula Pimenta! A atriz, conhecida por seu papel de Filipa, a antagonista de As Aventuras de Poliana, não esconde a felicidade em ter sido escalada para o papel, e falou sobre o assunto em uma conversa com a imprensa.

Bela conta que se tornou fã dos livros de Paula Pimenta quando tinha cerca de 12 anos de idade e estava entrando na adolescência - fato que acabou marcando a atriz, já que muitas das situações descritas nas histórias eram parecidas com o que ela vivia na vida real. Ela conta, no entanto, que Fazendo Meu Filme foi a obra que mais lhe chamou a atenção, já que se identificou logo de cara com a personagem Fani - e é claro que isso facilitou a tarefa de interpretar a garota:

- Desde a primeira vez que eu li, eu já me senti muito assim: Meu Deus, eu sou a Fani. Ela é apaixonada por cinema e eu sou apaixonada por cinema, já aconteceu de eu me apaixonar pelo meu melhor amigo também, então eu me identifico demais. Me identificar com a Fani é algo que acaba facilitando o meu trabalho, porque eu fico bem mais próxima da personagem.

Diante disso, é claro que viver a Fani se tornou algo muito especial; tanto é que, para fazer o teste da personagem, Bela chegou até mesmo a usar uma lace e já entregou que pretende mudar o visual para se adequar à descrição do livro - coisa que não faria por qualquer papel:

- Repaginar o visual não é algo que eu faria por qualquer personagem... Eu sou muito apegada ao meu cabelo, a cor do meu cabelo, ao jeito que eu me visto e tudo, mas pela Fani eu com certeza abro essa exceção. É uma personagem que marcou muito a minha adolescência e a adolescência de muitas meninas pelo mundo, então eu estou muito feliz e disposta a mudar tudo o que precisar pra ficar a mais cara da Fani possível.

Mas a simpatia pela personagem não é a única coisa que torna viver Fani algo especial: este também é o primeiro trabalho de Fernandes nas telonas! Com isso, Bela já garante que definitivamente este é o papel mais importante de sua vida, tanto profissional quanto pessoal:

- Com certeza a Fani vai ser O papel mais marcante da minha carreira. Eu falo que desde o primeiro dia eu estou descobrindo o que é cinema de verdade, a arte de verdade, está sendo um aprendizado, uma escola pra mim. Vai ser um personagem marcante não só falando da minha carreira, mas falando da minha vida pessoal. A Fani é a minha primeira protagonista de cinema. É uma responsabilidade muito grande que eu estou, estou estudando todos os dias desde que eu soube que eu seria a Fani.

O projeto, no entanto, não vem sem alguns desafios: uma vez que a trama se passa nos anos 2000, Bela está tendo que aprender o que é ficar sem celular e se acostumar ao envio de cartas e emails para viver a personagem - além, é claro, de se adaptar ao look da época.

Mas é claro que Bela não estará sozinha nesse desafio! Ao seu lado ela terá Xande Valois, ator mirim que marcou presença em diversas novelas da Globo como Joia Rara, Babilônia, A Força do Querer e Éramos Seis. Ele viverá Leo, par romântico de Fani, e a atriz conta que contracenar com ele foi algo extremamente natural:

- Eu já conhecia o Xande através das redes sociais, nunca tinha conversado nem nada mas conhecia o trabalho. A primeira vez que o vi conheci pessoalmente foi no nosso último teste, que foi presencial, e ele é do jeitinho que eu imaginei no livro. Eu fiquei: Meu Deus, tem que ser ele, e realmente ficou perfeito. Acho que rolou muita sintonia em cena, os dois conseguiram passar uma química muito forte para o personagem e isso é uma das coisas mais importantes. Acho que vai ser muito verdadeiro.

Fernandes também garante que, mesmo com o receio de interpretar o casal com alguém com quem nunca havia trabalhado antes, os dois estão conseguindo criar bastante intimidade para atuarem no longa, que é uma coprodução da Galeria Distribuidora com a Panorâmica e o Grupo Telefilms:

- O meu maior medo era de ser alguém que não encaixasse, que não desse química, mas depois que eu conheci o Xande e a gente foi trabalhando juntos, esses meus medos ficaram para trás. O Xande é um profissional incrível, a nossa preparadora, a Tati, também é incrível. A gente está marcando coisas para sair, para se conhecer, saber o que ele gosta, pra gente realmente criar esse vínculo.

Outra atriz bastante conhecida que estará ao lado de Bela é Giovanna Chaves, que viverá a antagonista Vanessa e que promete dificultar a vida dos pombinhos Fani e Leo. Apesar disso, Bela entrega que é muito fácil trabalhar com a intérprete de Priscila no remake de Cúmplices de um Resgate:

- Eu já contracenei com a Gi antes, já trabalhei com ela outras vezes. Acho que vai ser incrível, a Gi é outra profissional que eu admiro muito, a gente se dá super bem. É muito gostoso, todo o elenco tem uma sintonia muito boa. Vai dar muito certo. O que vocês vão ver em cena, pode ter certeza que rola toda aquela amizade fora de cena também.

E, por falar no restante do elenco, Bela conta que além de já existir um grupo de Whatsapp entre os atores, a amizade entre eles realmente já saltou para fora das telonas! Além disso, ela garante que os fãs irão ficar felizes com as escolhas dos demais personagens - como Pedro David, que viverá Rodrigo, e Kiria Malheiros, que será Priscila:

- A gente acabou formando um grupo de amizade fora do trabalho, e isso é muito bom. É tudo muito divertido e estamos muito ansiosos para poder começar a rodar e poder postar logo uma foto de todo mundo junto pra matar a curiosidade. As expectativas estão bem altas. Os atores que vão fazer a Priscila e o Rodrigo, quando eu vi os dois em cena, ganharam meu coração. A Nath, a Vanessa, todo mundo, então eu acho que as pessoas vão ficar bem felizes também com as decisões.

Quem já está ansioso para conferir essa produção?