Ex-presidentes do PSDB em S.Paulo apoiam Eduardo Leite

29/08/2021 | 00:59



Dois ex-presidentes do PSDB em São Paulo, Pedro Tobias e Antônio Carlos Pannunzio manifestaram publicamente apoio à candidatura do governador Eduardo Leite (PSDB) nas prévias tucanas para definir o candidato da legenda à Presidência da República no ano que vem.



Leite esteve em São Paulo ontem, justamente para se reunir com tucanos paulistas para costurar seu projeto político interno. Está justamente em São Paulo um de seus adversários no tucanato, o governador João Doria. Além dos dois, disputam as prévias o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.



Na nota, Tobias e Pannunzio – que foram deputados – dizem que Leite tem “apoio porque vai unir o Brasil”. “Acreditamos que uma nação unida é uma nação forte. O Eduardo Leite é preparado, experiente, conciliador, e comunga dos ideais sólidos de todos nós, sociais democratas.”



“Quando fomos presidentes do PSDB no Estado de São Paulo, sempre trabalhamos pela união do nosso partido e encontramos no Eduardo um jovem político determinado e que está disposto a fazer o mesmo por nosso País. Conte com nosso apoio, sua proposta de união é tudo que nosso partido e nosso Brasil precisa”, finalizaram.



A agenda de Eduardo Leite em São Paulo contou com a participação de figuras do PSDB de Santo André. O vereador licenciado e secretário de Esportes da cidade, Marcelo Chehade, e o vereador Bahia do Lava Rápido postaram fotos ao lado do governador gaúcho. Chehade, inclusive, cravou que Leite será o próximo presidente do País. “Escreve aí.”