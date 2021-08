Diane Kruger e Norman Reedus ficam noivos quase três anos após o nascimento da primeira filha

27/08/2021 | 10:10



Parece que Diane Kruger e Norman Reedus decidiram dar mais um passo importante na relação quatro anos após assumirem o romance publicamente - e quase três anos depois de darem as boas vindas à sua primeira filha juntos. De acordo com a revista People, fontes próximas ao casal teriam confirmado que a atriz de A Lenda do Tesouro Perdido e o astro de The Walking Dead estão finalmente noivos.

Diane, de 45 anos de idade, e Norman, de 52, se conheceram em 2015, durante as filmagens do longa francês-alemão Sky, e começaram a namorar em 2016 - só assumindo a relação em 2017. No ano seguinte, rumores de gravidez passaram a cercar a atriz depois que ela surgiu usando uma série de peças folgadas durante o Festival de Cinema de Cannes. Em novembro do mesmo ano, Kruger deu à luz uma menina, hoje com pouco mais de dois anos e meio de idade.

Sempre discretos quanto à vida pessoal, Diane e Norman nunca revelaram o rosto ou sequer o nome da pequena, mas por vezes publicam cliques da filha que não mostram seu rosto. Essa é a primeira herdeira de Kruger - que já havia sido casada com Guillaume Canet entre os anos de 2001 e 2006 - e a segunda de Reedus, que é pai de um garoto de 21 anos de idade chamado Mingus Lucien Reedus, fruto de sua relação com a supermodelo dinamarquesa Helena Christensen.

Até o momento, representantes do casal não teriam se pronunciado sobre a informação do noivado.