Grávida, Thaeme Mariôto bate barriga em caixa e vai ao hospital: - Susto foi grande

27/08/2021 | 09:10



Na reta final de sua segunda gravidez, a cantora Thaeme Mariôto enfrentou um susto nesta semana. No Instagram, a cantora revelou que precisou ir ao hospital após bater a barriga.

- Estávamos mexendo com umas caixas aqui em casa, caixas grandes e pesadas. Tinha uma que estava com o berço dentro e pedi para o meu marido tirar para eu já deixar montado. No que ele foi tirar, virou com tudo e realmente estava muito pesada. Ele não viu que eu estava atrás. Eu só surgi, antes não estava naquela posição. E aí ele bateu com a quina da caixa com tudo na minha barriga. Tadinho, imagina o susto dele, narrou ela.

Ela, que está à espera de Ivy, afirmou que percebeu que a bebê começou a se mexer muito dentro da barriga e, por isso, resolveu procurar ajuda médica:

- Eu assustei, a Ivy pareceu bem assustada, deu pra perceber, ela começou a se mexer sem parar. Como eu tinha feito ultrassom um dia antes, sabia a posição que ele estava, e acredito que bateu nas costinhas dela. Eles são muito bem protegidos, tem várias barreiras aqui, mas já está bem apertadinho, acho que por isso ela assustou. O que eu senti: ela começou a se mexer sem parar e a sensação é de que ela estava ofegante. A gente sabe que eles não respiram lá dentro, mas o susto foi grande.

Apesar do susto, Thaeme voltou do hospital sem más notícias:

- Parecia treinamento de respiração. Fui para a maternidade e está tudo bem. Fiz ultrassom e não teve descolamento, mas está tudo super bem. Deus protegeu.

Além de Ivy, ela e o marido, o empresário Fábio Lua, já são pais de Liz, de dois anos de idade.