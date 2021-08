Bolsas da Ásia fecham sem direção única, à espera de discurso de Powell

27/08/2021 | 07:10



As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 27, com investidores à espera de novos sinais sobre o futuro da política monetária do Federal Reserve, ou Fed, como é conhecido o banco central dos EUA.

O índice acionário japonês Nikkei caiu 0,36% em Tóquio hoje, a 27.641,14 pontos, e o Hang Seng ficou praticamente estável em Hong Kong, com ligeira perda de 0,03%, a 25.407,89 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,17% em Seul, a 3.133,90 pontos, e o Taiex subiu 0,84% em Taiwan, a 17.209,93 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto se valorizou 0,59%, a 3.522,16 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve leve alta de 0,10%, a 2.439,69 pontos. O bom humor prevaleceu apesar de dados mostrarem desaceleração no avanço do lucro da indústria chinesa e de relatos de que Pequim poderá proibir a abertura de capital de algumas empresas de tecnologia nos EUA.

O foco da Ásia e de outras partes do mundo está voltado para o discurso que o presidente do Fed, Jerome Powell, fará hoje durante o simpósio anual de Jackson Hole. Quaisquer indicações de quando o BC americano poderá reverter as agressivas medidas de estímulo monetário que adotou em reação à pandemia de covid-19 serão acompanhadas de perto. Ontem, várias autoridades do Fed defenderam que a instituição comece a reduzir suas compras mensais de ativos financeiros antes do fim do ano.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou o pregão em baixa marginal, pressionada por ações de tecnologia e de consumo. O S&P/ASX 200 caiu 0,04% em Sydney, a 7.488,30 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).