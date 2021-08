Mauá FC bate União Mogi; Mauaense empata em casa

Dérek Bittencourt



25/08/2021 | 22:24



Os dois representantes do Grande ABC no Campeonato Paulista da Segunda Divisão voltaram a campo ontem à tarde. Um se deu bem. O outro, nem tanto. O Mauá FC visitou o União Mogi, em Mogi das Cruzes, e venceu por 1 a 0, mantendo os 100% de aproveitamento na competição. Já o Grêmio Mauaense, que havia vencido fora de casa na estreia, não resistiu à AD Guarulhos e cedeu o empate no fim do duelo – ainda assim, segue invicto no torneio.

Fora de casa, o Índio teve grandes dificuldades, mesmo diante de adversário que levou apenas dois reservas para o confronto. O União Mogi foi valente e, sob forte calor, resistiu até quando pôde. Até que, aos 51 minutos do segundo tempo, Felipe deu a vitória ao Mauá FC. Curiosamente a partida teve de ser interrompida ainda na etapa inicial em razão de “passagem de enxame de abelhas”, segundo relato na súmula do árbitro Tarciano José de Lima.

Já no Estádio Pedro Benedetti, a Locomotiva abriu o placar logo aos três minutos, em pênalti convertido por Bruno Brenner. A AD Guarulhos conseguiu empatar aos 25 da etapa final, com Wellerson. Aos 34, porém, Wesley recolocou o Grêmio Mauaense em vantagem, mas, aos 40, Leonardo deixou tudo igual novamente, placar que persistiu até o apito final.

Com os resultados, o Mauá FC divide a liderança do Grupo 5 com o Usac, ambos com seis pontos – a equipe de Suzano, entretanto, está à frente pelo saldo de gols (quatro a dois). Já o Grêmio Mauaense, com quatro pontos, ainda lidera o Grupo 4 do torneio, empatado com Flamengo de Guarulhos e Colorado de Caieiras.

As equipes voltam a campo no fim de semana. No sábado, às 15h, no Pedro Benedetti, o Índio faz duelo de líderes contra o Usac, situação similar a que viverá a Locomotiva, domingo, em visita ao Colorado de Caieiras.