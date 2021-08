Gui Napolitano disse que foi defendido por Gabi Martins após ouvir que era abusivo com a cantora: - Fizeram da minha vida um inferno

25/08/2021 | 17:11



Quem nunca se sentiu seguido pelo ex, não é mesmo? Porém, com o ex-BBB Gui Napolitano, a situação saiu do controle. Na última terça-feira, dia 22, em entrevista à Gabi Prado, o modelo relatou como se sentiu ao sofrer hate na internet. O motivo foi o affair que viveu dentro do reality com a artista Gabi Martins - até os que shippavam o casal acusaram Gui de ser abusivo, mesmo após o final do programa.

- Eu fiquei muito p**o durante muito tempo. É bizarro! A galera vai muito além, por isso eu falo que tem gente que é intenso para os dois lados, o bom e o ruim. Se você não atingir a expectativa que essa pessoa estava esperando, é do céu ao inferno. Fizeram da minha vida um inferno!, disse o modelo ao podcast PodDarPrado.

Segundo o também ex-participante de No Limite, ele não podia postar nenhum conteúdo com outra mulher em suas redes sociais sem que ambos recebessem ataques:

- Eu tenho duas amigas que são da família e chegou um ponto que eu estava tão preocupado com os ataques que elas vinham recebendo, que eu fui a um show e levei as duas, mas pedi para não postarem nada nas redes porque seriam atacadas.

Apesar da confusão, Gui conversou com Gabi Martins. A cantora teria assegurado que o modelo não tinha feito nada de errado.

- No telefone ela me falava que eu não fui abusivo, só que mano, se eu fico com uma pessoa que não me defendeu na mídia? Ela foi falar, dar entrevista, falar de mim sobre eu não ser abusivo em agosto, e a gente saiu em março. Eu pensei, se uma pessoa quer estar comigo. ela vai estar do meu lado. Ela não vai ficar com um cara abusivo. Então, eu acreditava muito que ela ia me defender na mídia, relata o famoso.

Gui Napolitano somente deixou de lado as criticas ao receber uma bronca de sua mãe:

- Ela me chamou e falou que estava na hora de eu parar de ser refém de pessoas que eu não conhecia, que achavam que sabiam da minha vida e não sabiam. Isso mexeu comigo. Eu parei, mano.

Após o relacionamento com Gui Napolitano, Gabi Martins se envolveu em outro relacionamento conturbado com o cantor Tierry.