Após treta com Yasmin Brunet na web, Letícia Bufoni é elogiada pela mãe de Gabriel Medina

24/08/2021 | 09:10



Letícia Bufoni mostrou que tem intimidade e é muito amada pela família de Gabriel Medina mesmo após uma pequena treta com o surfista e sua atual companheira, a modelo Yasmin Brunet, que não tem uma relação amigável com a família do marido.

No Instagram, a skatista deixou um comentário fofo para Sophia Medina, também surfista e irmã do campeão mundial do esporte, recebendo em troca um elogio da garota e até da matriarca da família, Simone Medina.

Adorei te ver, So! Boa sorte na competição, escreveu Letícia em uma foto de Sophia durante passagem por Paris, na França, onde as suas se encontraram recentemente.

Obrigada, Le! Adorei ver você também, respondeu a surfista.

Simone comentou logo em seguida:

Ainda vimos a campeã de Paris, linda!!! Bom te ver sempre, se referindo à Letícia, que recentemente ganhou competição de skate na cidade da luz.

Letícia e Gabriel já foram grandes amigos e há até quem diga que os dois tenham vivido uma amizade colorida. No entanto, após engatar relacionamento com Yasmin Brunet a relação entre o skatista e o surfista parece ter desandado, rendendo até uma pequena treta entre Bufoni e a modelo recentemente.