Lucas Lima ironiza na web após ser chamado de idiota por seguidor

24/08/2021 | 08:10



O mundo da internet tem altos e baixos, ninguém pode negar. E uma prova disso é que às vezes os famosos acabam rebatendo haters na web. Lucas Lima, por exemplo, soube encarar com bom humor uma situação desagradável que rolou em seu Instagram.

O músico foi xingado de idiota por um internauta, que lhe enviou a mensagem através de uma mensagem privada na rede social. Em tom de ironia, o marido de Sandy rebateu a ofensa divulgando o print da tela de seu celular e escrevendo:

O carinho do público é o que nos faz seguir em frente! #gratiluz.

Ele ainda fez graça ao colocar uma trilha sonora na publicação bem significativa. A postagem vinha ao som de What The World Needs Now is Love, O que o mundo precisa agora é de amor traduzido para o português, da cantora americana Jackie DeShannon.