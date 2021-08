Kylie Jenner estaria emocionada em ser mãe e já tem uma barriguinha fofa, diz revista

21/08/2021 | 13:10



Como você acompanhou, Kylie Jenner pode estar à espera de seu segundo filho com Travis Scott. Múltiplas fontes próximas à socialite confirmaram a informação à revista People, e disseram que assim como na gestação de Stormi, a empresária está preferindo manter tudo em segredo por enquanto.

Uma amiga de Kylie chegou a declarar que ela já está até com uma barriguinha.

- Kylie está com alguns meses. Ela tem uma barriguinha fofa. Está além de animada.

A socialite nunca negou sua vontade de ser mãe novamente e até comentou durante um episódio de Keeping Up With the Kardashians que gostaria de ter sete filhos. Eita!

- Há algum tempo ela quer dar a Stormi um irmão. Ela adora ser mãe. Ela está emocionada por ela e Travis estarem grávidos de novo. Ela tem gostado de sua gravidez em particular. Ela só passou o tempo com amigos íntimos e familiares, disse a fonte.

Fãs FBI

Mas mesmo antes da revista apontar a possibilidade de uma segunda gravidez, alguns internautas mais observadores já estavam suspeitando de algo. Uma fã chegou a notar uma pista só pela cor da unha de Kylie, por exemplo.

A fã explicou a sua teoria em um vídeo publicado no TikTok, compartilhado cerca de 25 mil vezes, segundo a Us Magazine:

- Kylie Jenner está grávida e eu tenho provas. Ontem foi o aniversário dela e ela postou uma foto dela com um vestido verde, postou um vídeo dela e a parte mais importante dessas fotos são as unhas. De que cor eles estão aqui? Eles são rosa. Kimmy [Kim Kardashian] fez um pequeno boo-boo. Você realmente não consegue ver aqui [em uma foto que Kim postou via Instagram Story]. Se você olhar aqui no canto, [as unhas dela] estão verdes. Ela não fez as unhas no meio do dia, ela deu uma festa de aniversário, da qual, aliás, nenhuma pessoa postou uma foto. Essa garota está em toda parte. Ok, algo está acontecendo, algo estranho. Tem cheiro de bebê.

Já durante a reunião especial de Keeping Up With the Kardashians, em abril, outros internautas notaram que Kylie evitou tomar um drink com suas irmãs, apesar de aparecer com o copo na mão. Suspeito, né?

Vale lembrar que nem Kylie e nem Travis mencionaram a suposta gravidez publicamente, embora existam todos estes indícios de que a caçula das Kardashinas-Jenner esteja realmente à espera de seu segundo filho.