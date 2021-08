Consórcio busca Estado para abrir ambulatório a travestis e trans

Do Diário do Grande ABC



21/08/2021



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC articula com o governo do Estado a instalação de um ambulatório de saúde integral para travestis e transexuais na região. Atualmente o serviço é oferecido apenas no CRT (Centro de Referência e Treinamento) em Aids, na Capital.



O Diário mostrou em junho que essa é uma demanda antiga dessa população, debatida regionalmente há mais de dez anos. O pleito foi reforçado em uma das demandas apresentadas à entidade regional, em 29 janeiro, por comissão formada por representantes do poder público, da sociedade civil e de grupos sociais. As propostas foram discutidas em reunião promovida pelo vereador Márcio Araújo (PSD), de Mauá, com o coordenador estadual de Políticas Para a Diversidade Sexual, Marcelo Gallego.



Em 28 junho, o Consórcio recebeu a médica sanitarista e coordenadora adjunta do Programa Estadual de DST/Aids, Maria Clara Gianna, e protocolou o pleito para a instalação pelo governo do Estado do ambulatório. A demanda foi encaminhada ao DRS-I (Departamento Regional de Saúde I), responsável por cuidar do planejamento das ações do setor na Região Metropolitana, e ao Centro de Apoio Regional I do Grande ABC, vinculados à Secretaria Estadual da Saúde. O tema deve integrar a pauta da próxima reunião da CIR (Comissão Intergestores Regional), ainda neste mês.



O secretário executivo do Consórcio, Acácio Miranda, ressaltou que a entidade regional trabalha para viabilizar a instalação no Grande ABC do equipamento. “Estamos atuando junto ao governo do Estado para a descentralização do ambulatório de saúde integral para travestis e transexuais. A instalação de unidade na nossa região vai facilitar o acesso aos serviços públicos de saúde por essa população, o que significa uma melhoria do atendimento dos direitos humanos”, afirmou Miranda.