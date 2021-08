Daniel Tossato

Diário do Grande ABC



21/08/2021 | 08:50



Moradores da Vila São Pedro, em São Bernardo, reclamam das condições estruturais da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro, que apresenta diversas rachaduras em suas paredes.



Conforme os moradores do bairro, as fendas assustam pelo tamanho e pela profundidade que apresentam. Em uma das fissuras, por exemplo, é possível enxergar do outro lado da parede. Os usuários do equipamento de saúde temem até que parte do teto da unidade venha abaixo.



“Isso mostra o descaso da Prefeitura com a nossa população. Há muitas rachaduras dentro da UBS. As pessoas têm até medo de que parte do prédio caia na cabeça delas”, declarou o motorista de caminhão Fabrício Ribeiro Martins, 40 anos, morador da Vila São Pedro.



A equipe do Diário teve acesso a imagens recentes do interior da unidade de saúde, onde é possível ver facilmente as rachaduras. Integrante do conselho de saúde da cidade, que preferiu não se identificar por temer represálias, relatou que já pediu para a administração para que realize obras de restauro na UBS. “Enviei um ofício para a Prefeitura pedindo que realize obras para restaurar a unidade, ainda no ano passado. Agora nos resta aguardar para ver se vão reformar mesmo”, declarou.



Em 2019, a administração iniciou atendimento estendido na unidade de saúde, que inicia às 7h e segue até as 22h. A UBS mantém, aproximadamente, 70 mil pacientes cadastrados e realiza cerca de 190 mil atendimentos por ano.



Morador da Vila São Pedro e também usuário da UBS do bairro, o autônomo Leonardo da Silva Reis declarou que as rachaduras na unidade de saúde são apenas parte dos problemas enfrentados pelos moradores ao utilizar o equipamento. No local, conforme o munícipe, também faltam remédios básicos e profissionais de saúde para atender os pacientes.



“Os políticos até vieram aqui e disseram que iam reformar a UBS, mas depois não apareceu mais ninguém. Do jeito que está, parece que a unidade está abandonada. E a gente precisa muito deste posto de saúde aqui no bairro, ele é muito importante para nós”, afirmou Reis.



Por meio de nota, a Prefeitura de São Bernardo alegou que a UBS da Vila São Pedro está entre as prioridades de reforma da administração. “As rachaduras encontram-se apenas na área de saúde bucal e não apresentam riscos à população”, explicou brevemente o Executivo por meio da Secretaria de Saúde.