Azulão anuncia atacante Luccas Brasil, 24 anos, ex-S.Bernardo FC

Diário do Grande ABC



21/08/2021



O São Caetano anunciou mais um reforço para a disputa da Copa Paulista. Ontem, o clube oficializou a contratação do atacante Luccas Brasil, 24 anos, que passou pelo São Bernardo FC e estava no Juventus de Jaraguá do Sul-SC. Além destes, o atleta ainda vestiu as camisas do River-PI, Londrina-PR, Anapolina-GO e Juventus-SP, onde iniciou.

Luccas Brasil já fez todos os exames clínicos e iniciou os treinamentos com o restante do elenco do Azulão, que vem treinando diariamente pelo menos um período e estará em atividade hoje, no Estádio Anacleto Campanella, visando a estreia no torneio estadual, dia 17 de setembro, contra a Portuguesa, em casa.

Antes deste último reforço, o São Caetano trouxe para o técnico Max Sandro 15 peças, entre elas o goleiro Luiz, o zagueiro Max, os irmãos Lucas (meia) e Matheus Surcin (lateral-direito) – filhos do ex-jogador Marcelinho Carioca –, o meia-atacante Marcelinho e o atacante Oliver, conhecido como MC Livinho.