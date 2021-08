Com desfalques por suspensão, técnico prepara Guarani para duelo com Botafogo

16/08/2021 | 19:26



Com desfalques e retornos, o técnico Daniel Paulista vai aproveitar o último treino do Guarani antes do jogo contra o Botafogo, na quarta-feira, para montar a equipe que vai buscar a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro. A partida contra o rival carioca será no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

O técnico Daniel Paulista ainda vai comandar o último treinamento antes do jogo nesta terça-feira, mas já fez um esboço do time que pretende mandar a campo para buscar a reabilitação depois da derrota para o Goiás, por 2 a 1, em Goiânia.

Expulso na última sexta-feira, o zagueiro Thales é desfalque, assim como o volante Índio, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, os laterais Diogo Mateus e Bidu, além do atacante Bruno Sávio, voltam de suspensão.

O goleiro Lucas Cardoso e o volante Rodrigo Andrade iniciaram nesta segunda-feira o trabalho de transição, mas ainda sem prazo para ficarem à disposição. O mesmo vale para o meia Régis, que segue no departamento médico.

A partida desta quarta-feira pode fazer Guarani ou Botafogo terminarem o primeiro turno dentro do G-4 da Série B. Os times são separados por apenas um ponto: 29 dos campineiros contra 28 dos cariocas.