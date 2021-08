Homem morre eletrocutado ao tentar roubar fiação em Emeb de São Bernardo

Da Redação

Diário do Grande ABC



16/08/2021



Um homem - que ainda não teve sua identidade revelada - morreu eletrocutado, na manhã desta segunda-feira (16), após tentar furtar a fiação elétrica da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Celso Augusto Daniel, no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Segundo informações do BO (Boletim de Ocorrência), por volta das 7h10, a direção da escola acionou uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) após encontrar o homem caído dentro da caixa de força do equipamento.

Após a chegada do Samu (Serviço Móvel de Urgência e Emergência) foi constatado a morte do indivíduo no local, após sofrer uma descarga elétrica. Ainda de acordo com as informações, o rapaz foi encontrado ao lado de ferramentas que seriam para cortar os fios da energia elétrica. Cabos e fios já tinham sido cortados, o que indica que outra pessoa também participou do delito.

A escola ficou sem energia elétrica e não possui câmeras de segurança.