15/08/2021 | 12:17



A OMA Galeria, de São Bernardo, abriu no último dia 7 a exposição, a primeira da artista Isis Gasparini no espaço. A mostra tem curadoria de Pollyana Quintella e exibe seleção de mais de 21 mil fotografias tiradas pela artista, que investiga a relação entre o público e os espaços expositivos, como museus e galerias de arte.

A forma de apresentação das obras foge do esperado para uma exposição de fotografias, já que a artista transformou seu acervo em grandes volumes, alguns encadernados em todos os lados, o que impede que as imagens sejam visualizadas individualmente. Logo na entrada, há um bloco aparentemente sólido. Porém, o corte longitudinal que o divide em dois mostra pistas de seu conteúdo, formado por mais de 500 fotografias sobrepostas.

Só resta imaginar o conteúdo das fotografias, que foram captadas ao longo de dez anos e incluem registros, estudos e obras finalizadas. Nesta mostra, o importante não é o valor de cada uma das imagens, mas seu volume acumulado, que se consolida em blocos de diferentes espessuras que formam relevos que ocupam o espaço da galeria. Seu empilhamento materializa o ato de fotografar, repetido incessantemente pela artista ao longo do tempo em diferentes lugares, como Alemanha e França.

A artista ainda ocupa a Câmara de Cultura Antonino Assumpção, no Centro de São Bernardo, com a exposição <CF51>Sob o Risco de Perder o Encontro com a Aurora. Na parede, a frase ‘Sobreviver como poesia’ faz referência à possibilidade de se viver de arte, algo cada vez mais difícil, mas também reflete sobre a arte como forma de se sobreviver aos retrocessos, violências e à situação pandêmica do momento.

Isis Gasparini vive em São Paulo e desenvolve projetos que têm como matérias centrais corpo, imagem e luz. A artista pensa esses elementos como presenças que habitam exposições e causam diferentes respostas no corpo do público, investigando o espaço expositivo como elemento que interfere politicamente nas relações entre espectadores e obras de arte. Recentemente, participou de exposições coletivas em Berlim.

As exposições têm entrada gratuita e acontecem até 8 de outubro. O uso de máscara é obrigatório.