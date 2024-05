Descubra o motivo de Madonna ter usado joelheira no show do Rio de Janeiro

Madonna é o assunto do momento! Afinal, a cantora fez uma noite histórica no último sábado, dia 4, ao encerrar em Copacabana, no Rio de Janeiro, a The Celebration Tour, que também celebra seus 40 anos de carreira, reunindo quase dois milhões de pessoas. Contudo, algo chamou a atenção do público: ela estava de joelheira?

Sim. Aos 65 anos de idade, a artista norte-americana fez uso do equipamento durante todo o show. Isso porque, desde 2020, ela faz um tratamento no joelho esquerdo para regeneração de cartilagem.

Vale lembrar que a Rainha do Pop tem problemas com o tal joelho há muitos anos, chegando até a cancelar a turnê Madame X, em 2019.