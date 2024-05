Luciana Gimenez celebra aniversário de Lucas Jagger e se derrete: Você é parte de mim

Neste sábado, dia 18, Lucas Jagger celebra a chegada de seus 25 anos de idade. E a mamãe-coruja não deixou a data passar em branco! Luciana Gimenez preparou um lindo vídeo em homenagem ao herdeiro com Mick Jagger.

No registro, a apresentadora relembra histórias com o filho e arranca risadas dos seguidores com a sinceridade que mostra. Enquanto ela conta sobre como foi cuidar do pequeno Lucas, imagens do passado ilustram os momentos mais felizes da família. É muita fofura, né?

Na legenda, outra textão! Luciana se derreteu, mais uma vez, pelo filho e escreveu cheia de carinho:

Lucas, hoje é seu aniversário e todos os anos venho aqui e falo como parece que passou muito rápido, então hoje não seria diferente! 25 anos se passaram, parece que foi ontem que você nasceu, mas, ao mesmo tempo, parece que você sempre esteve comigo! Você é parte de mim, você já estava no meu coração e nos meus pensamentos desde o primeiro dia que pensei que eu poderia ser mãe. Me lembro de quando eu colocava um travesseiro na barriga com sete ou oito anos [de idade], sonhando um dia ser mãe. Eu sempre imaginei um menino igual a você e você é ainda mais do que eu jamais sonhei? Tenho muito orgulho da pessoa que você é, eu tenho muito orgulho da pessoa que você será, pois, o seu coração é de verdade, você tem caráter, amor, respeito e admiração pelos outros e pelo mundo que você vive, talvez seja isso que te faz tão especial. Filho, hoje é seu dia, parabéns, eu te amo muito!