Participações de Anitta e Pabllo Vittar, palavrão no palco, homenagem a Renato Russo e outras vítimas da AIDS... Veja o que rolou no show de Madonna no Rio de Janeiro

Strike a pose! Com 65 anos de idade, Madonna reuniu quase dois milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro, para presenciarem o show de encerramento da The Celebration Tour, que também celebra seus 40 anos de carreira, em noite histórica do último sábado, dia 4.

E ela não subiu ao palco sozinha, viu! Uma das grandes surpresas - e homenagem - para o Brasil foi a presença de artistas brasileiras, como Pabllo Vittar e Anitta. Pabllo apareceu durante o remix inédito de Music para dançar até o chão com a norte-americana, com direito a carregá-la no colo, enquanto 20 crianças de escolas de samba mirins brilhavam.

Já Anitta foi a convidada especial da performance de Vogue. A cantora sentou com Madonna na passarela para dar notas ao desfile de dançarinos, que teve movimentos calientes - marca registrada de ambas, né?! Encontro icônico!

Madonna ainda arrancou lágrimas de emoção do público ao homenagear personalidades brasileira. Enquanto ela performava a música Live To Tell, o telão mostrou imagens de Renato Russo, Cazuza e outros artistas que foram vítimas da AIDS.

E claro, a Rainha do Pop não poderia deixar de lembrar do Rei do Pop. O show também teve um espacinho para Michael Jackson.

Sem contar que Madonna parecia bem a vontade em terras cariocas. Tão a vontade que até soltou palavrões no palco quando tentou arriscar o português.