Defendeu! Namorado de Rafa Kalimann sai em defesa da atriz após críticas na internet: - Tentando a todo custo desqualificá-la

Saiu em defesa! Rafa Kalimann está sendo alvo de críticas após algumas matérias falarem sobre o comportamento da atriz nos bastidores de Família é Tudo. Seu namorado, Allan Souza, saiu em defesa e desmentiu todas as acusações feitas.

Em suas redes sociais, o ator postou um vídeo para esclarecer as coisas e disse:

- Eu venho acompanhando junto com a Rafa a quantidade de notícias negativas e falsas, de um nicho de imprensa maldita tentando a todo custo desqualificá-la como profissional, que diretamente reflete no ser humano dela.

Ele ainda conta que Kalimann está se dedicando muito para as gravações da novela e se demonstra muito incomodado com as críticas que sua namorada vem recebendo.

Rafa ainda se emociona e deixa um comentário na publicação agradecendo as palavras do companheiro:

- Fui pega de surpresa agora, estou tentando comentar algo aqui que seja o suficiente pra te falar o que senti vendo esse vídeo... Amo você, obrigada por ser esse parceiro, esse homem.

Os dois estão juntos desde março deste ano e parecem estar mais próximos a cada dia que passa! E aí, o que acha sobre isso?