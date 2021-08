Glória Menezes permanece no hospital e é informada da morte de Tarcísio Meira: - Ela recebeu a informação com muita, muita, muita, muita tristeza

12/08/2021 | 17:11



Glória Menezes recebeu alta hospitalar na tarde desta quinta-feira, dia 12, segundo informações do jornal Estadão. Assim como o marido Tarcísio Meira, a atriz também foi diagnosticada com o novo coronavírus, mas desde o início apresentou sintomas leves da doença. Infelizmente, o caso de Tarcísio foi mais grave e ele morreu na manhã desta quinta-feira por complicações da doença.

Em entrevista ao jornal O Globo, o assistente pessoal de Glória Menezes informou que ela já sabe da perda do marido.

- Ela recebeu a informação com muita, muita, muita, muita tristeza., afirmou.

Errata: O ESTRELANDO entrou em contato com a assessoria de imprensa do Hospital Albert Einstein, que enviou o último boletim médico de Glória Menezes. Ao contrário do que foi publicado pelo jornal Estadão, e anteriormente postado pelo ESTRELANDO, Glória não recebeu alta.

A senhora Gloria Menezes encontra-se internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na unidade Morumbi, desde o dia 06 de agosto para o tratamento de complicações ocorridas por COVID-19. A paciente está em recuperação e em desmame progressivo do oxigênio., diz o informativo.