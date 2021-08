Santa Lilian e São Marcelo. Duas vilas imaginárias. E elas existem, tal e qual Curiapeba.

Ademir Medici

“O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.”

João Gimarães Rosa, citado por Neli Maria Vieira em seu livro Conversas ao Pé da Cerca (São Paulo, LP-Books, 2017).

Nas Vilas Santa Lilian e São Marcelo as mulheres ainda passam a roupa com ferro a carvão. A luz vem do lampião a querosene. As crianças preservam brincadeiras que povoaram a sua infância, prezado leitor. E os mais velhos criam rodas de conversas ao cair da tarde.

"(É muito importante) Se manter vivas as histórias, principalmente as de família, onde sempre tem alguém (mãe, pai, tia, avó) que conta e reconta causos antigos. Verdadeiros tesouros literários”, escreve Neli em Conversas ao Pé da Cerca, o mesmo livro em que cita João Guimarães Rosa).

Este livro é maravilhoso. Cada conto poderia abrir esta página Memória. Pois são memórias vivas criadas pela literatura desta catarinense que veio menina para São Paulo, vivendo a maior parte do tempo no Grande ABC, onde forma com Aristides Theodoro e Iracema M. Régis o Trio de Ouro da Literatura regional.

Detalhe a mais: cada conto ganha a ilustração da própria Neli, deixando a dúvida: nasceu primeiro a ilustradora ou a contista? E a poeta, que Neli também é? Não adianta responder que a desenhista, ou capista, teve suas ilustrações divulgadas antes da escrita. Pois não é possível que a contista e a poeta já não faziam cócegas pedindo para nascer.

“Seu Juca toca sanfona como ninguém, aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô. Sua esposa Tereza tem orgulho do talento do marido. Porém é a única coisa da qual se orgulha em relação a ele.”.

Neli, no conto O Casamento Perfeito, do livro citado acima.

“Sou reflexo num espelho d’olho. Sombra de vidro sem direção. Sou pouso suave num jardim de livros, borboleta transparente do signo de escorpião.”

Neli, no poema Signo, de outro livro seu, O Signo da Borboleta” (São Vicente, Editora Costelas Felinas, 2014).

Diário há meio século

Quarta-feira, 11 de agosto de 1971 – ano 13, edição 1610 Destaque – Governo concede autorização para o funcionamento da Escola Superior de Educação Física de São Caetano. São Bernardo – Inaugurada a Praça Vereador Emílio Escudero, no bairro Jordanópolis. Religiosidade – Padre Rudy Armundo Olanek assume a Paróquia do Jardim Santo Antonio, em Santo André, sucedendo ao padre Celestino Mignoni. Ribeirão Pires – Prefeito Antonio Simões regulamenta o vestuário dos funcionários municipais: nada de comparecer às repartições trajando calças rancheiras, roupas berrantes, sandálias e medalhões no peito.

