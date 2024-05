Unesp é considerada a primeira no País em ranking de universidades “jovens"

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) acaba de se destacar na primeira posição no Brasil em ranking que avalia instituições com menos de 50 anos, consideradas “jovens”. A edição de 2024 do Young University Rankings 2024, produzido pela revista britânica Times Higher Education, especializada no ensino superior, avaliou mais de mil universidades, sendo que apenas 673 cumpriram os critérios de classificação. A Unesp ganhou também a 124ª colocação no mundo no mesmo critério. O resultado foi recebido na Unesp como uma “melhora significativa” no levantamento que avalia as universidades jovens. No ano passado, a universidade foi ranqueada em uma faixa entre 301ª e 350ª posição. Outros resultados relevantes da Unesp foram registrados nos indicadores Ensino, em que a Universidade ficou na 36ª posição mundial, e Ambiente de Pesquisa, em que foi ranqueada na 69ª posição global. Os resultados completos do ranking podem ser vistos na página da Times Higher Education.

Indicadores de qualidade

Segundo a página, o ranking que analisa apenas as universidades com menos de 50 anos obedece os mesmos indicadores de desempenho que a edição mundial (The World University Ranking), no entanto as ponderações foram ajustadas para dar menos peso à reputação das universidades. Além da Unesp, outras 19 instituições brasileiras figuram nesta edição do ranking. A primeira posição global ficou com a Nanyang Technological University, de Singapura, seguido pela Paris Sciences et Lettres, da França, e pela Hong Kong University of Science and Technology.

A Unesp e os rankings

A Comissão dos Rankings da Unesp reforça que o resultado de rankings não representa um alvo para a instituição, tampouco uma visão de futuro para a Universidade. Os resultados, entretanto, são relevantes porque mostram as consequências das ações que são realizadas continuamente pela Universidade. Um dos pilares mais importantes para a universidade pública brasileira, segundo a Unesp, é a atuação na extensão, responsável por levar o conhecimento produzido pela academia diretamente à comunidade. Essas ações de impacto social, entretanto, ainda não são consideradas pelos rankings universitários.

Agronegócio: atração de investimentos

A InvestSP, agência de promoção de investimentos ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, anunciou, desde o ano passado, cerca de R$ 3,2 bilhões em investimentos privados ligados ao agronegócio, com a geração de 3,9 mil empregos, a partir da atuação em projetos como a implantação ou a ampliação de fábricas de herbicidas, aminoácidos, máquinas e vacinas para animais.

Frase

"Muitos investimentos que estamos trazendo para São Paulo vão refletir no fortalecimento do agro paulista, no estímulo à produção de diferentes culturas e em toda a cadeia produtiva, o que contribui na geração de renda e emprego, principalmente nas pequenas cidades", diz o secretário da área, Jorge Lima.

Internacional

Além de empresas que querem se instalar em São Paulo, companhias paulistas interessadas em acessar o mercado internacional também podem procurar a InvestSP. A agência conta com uma rede de escritórios na América do Norte, na Europa, no Oriente Médio e na Ásia, com destaque para as unidades de Dubai, nos Emirados Árabes, e Xangai, na China, que coordenam as representações internacionais da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) – a unidade de Xangai também coordena as ações da CNA em Singapura.

Exportação

A InvestSP ainda conta com o Exporta SP, programa voltado para a capacitação de startups, produtores rurais e empresas de micro, pequeno e médio porte interessadas em exportar. A capacitação é gratuita e totalmente online. Ao longo de quatro meses, os empreendedores participam de 20 encontros coletivos, além de quatro mentorias, conversas individuais nas quais podem tratar das necessidades específicas de seus negócios com um especialista. Empresas de alimentos e bebidas, couro, eco florestal, defensivos agrícolas e suinocultura, por exemplo, estão entre as quase mil companhias já capacitadas.

Maternidade paulista em números

Estatísticas do Registro Civil produzidas pela Fundação Seade mostram que em 2022 nasceram 512.601 crianças no Estado: 262.127 meninos (51,1%) e 250.463 meninas (48,9%). Quase a totalidade ocorreu em hospitais/maternidades (99,2%). A gravidez única (de um filho só) respondeu por 97,3% do total, e a múltipla por 2,7%. No Estado de São Paulo, em 2022 (últimos dados disponíveis), 70,3% das mães tinham entre 20 e 34 anos, enquanto 65,7% dos pais concentravam-se entre 25 e 39 anos, com idade média materna de 29,1 anos e paterna de 32,1 anos. Em 2010, tais idades eram, respectivamente, 27,2 e 30,6 anos, sinalizando que a proporção de nascimentos entre pais mais velhos aumentou.

Bauru: investimento empresarial

A empresa de mobilidade e logística sustentáveis Yougo investirá R$ 2 milhões para ampliar sua atuação no Interior Paulista. A companhia, que tem sede em Bauru, quer chegar a outros municípios da região, além de desenvolver novos serviços. Focada em sustentabilidade e inovação, a Yougo surgiu em 2017, como startup, ao lançar um aplicativo local para o transporte de passageiros. Desde então, de olho nas novas demandas do mercado, inclusive no crescimento do comércio eletrônico durante a pandemia de covid-19, a empresa mudou e se transformou em um hub de soluções de logística.

