Dúvida do leitor: “Como pesquisar por imagem no Google?”

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



10/08/2021 | 14:48



O leitor Daniel entrou e contato com o 33Giga querendo saber “como pesquisar por imagem” no Google. O sistema de buscas permite diferentes formas de realizar a tarefa.

Como internauta não especificou o meio como pesquisar por imagem no Google, a seguir será explicado tanto no computador como no smartphone.

Como pesquisar por imagem no desktop

Abra no navegador e entre em images.google.com;

Digite o nome da figura que deseja encontrar e dê Enter;

Espere o resultado;

Caso queira refinar a busca, na página de resultado, cliquem em Ferramentas;

Escolha tamanho, cor, tipo (foto, clipart), tempo (em que foi postada) e direitos de uso ;

Automaticamente, o Google vai refinando, de acordo com suas escolhas.

Como pesquisar por imagem: busca reversa

Caso queira encontrar informações sobre alguma foto em seu computador ou em um determinado site, o Google também dá respostas. Ele mostra arquivos semelhantes ou até mesmo a origem.

Abra no navegador e entre em images.google.com;

Clique no símbolo de máquina fotográfica;

Na janela que abre, há duas opções: incluir o endereço da imagem (se ela estiver na web) ou encontrá-la em seu computador;

Escolha e aguarde o resultado;

Em tempo: caso a foto esteja em sua máquina, também é possível simplesmente arrastá-la para dentro de images.google.com e esperar.

Como pesquisar por imagem: smartphone

Por padrão, algumas funções acima (busca reversa) do images.google.com não funcionam na versão mobile de navegadores. Entretanto, é possível resolver isso utilizando a edição “para computador” no browser do celular. A seguir, veja o passo a passo no Chrome mobile.