Restaurantes na região preveem aumento de 80% no faturamento

Os restaurantes da região estão otimistas em relação à comemoração do Dia das Mães. A expectativa é de crescimento de 80% no faturamento em relação a um domingo comum, segundo previsão do Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC). A data é considerada uma das mais importantes para o setor de alimentação fora do lar, junto com o Dia dos Namorados.

A estimativa é do diretor-financeiro do Sehal, e empresário, Cesar Ricardo dos Santos Ferreira. De acordo com ele, a perspectiva de aumento reflete a tendência do setor como um todo. O presidente do Sehal é Beto Moreira.

“É uma data forte para nós. E neste ano, assim como no ano passado, começamos a notar a retomada, após o período de pandemia. As pessoas ficaram reclusas e agora preferem sair, e isso vem acontecendo muito aos domingos, que tem gerado bom movimento”, explicou Ferreira.