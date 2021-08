Tentativa de assalto em comércio termina com duas mulheres feridas em Santo André

Da Redação

10/08/2021 | 12:29



Na manhã desta terça-feira (10), duas mulheres foram atingidas por tiros após uma tentativa de assalto na rua Dr. Cesário Mota, no Centro, de Santo André. Segundo informações iniciais, o assalto teria acontecido na altura do número 393 da rua, em um comércio de consultoria contábil. Na ocasião, dois homens invadiram o estabelecimento para roubá-lo, em seguida, um dos funcionários (que não teve seu nome revelado) tentou fugir do local, momento em que um dos indivíduos efetuou quatro disparos que acertou as duas mulheres que passavam pela rua.

Uma equipe policial ouviu os disparos e conseguiu prender um dos dois homens que praticavam o assalto. Ainda de acordo com informações, as duas vitimas baleadas foram socorridas e encaminhadas ao CHM (Centro Hospitalar Municipal) do município e não correm, a princípio, risco de morte. Os policiais seguem em busca pelo segundo assaltante.

O local foi isolado pela perícia, mas o trânsito flui normalmente.