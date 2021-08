Rafa Kalimann nega namoro com João Vicente e Castro e internautas reagem à notícia: Casal improvável

09/08/2021 | 15:10



Como você viu, Rafa Kalimann e Daniel Caon terminaram o namoro no início de julho. E já neste comecinho de agosto, surgiram rumores de que a influenciadora digital teria feito a fila andar. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Rafa estaria conhecendo melhor o ator e apresentador João Vicente de Castro - e estaria bastante empolgada com a relação.

Entretanto, a assessoria de imprensa da ex-BBB negou a informação. Isso não impediu, no entanto, que os internautas reagissem à notícia no Twitter.

Rafa Kalimann e João Vicente. Que casal improvável., declarou uma usuária.

Como assim a Rafa Kalimann tá com o João Vicente? Ela não tava com aquele que fez a maior surpresa para pedir em namoro??? Eu tô muito desatualizada das fofocas., espantou-se outra.

Do nada a Rafa Kalimann com o João Vicente. O que eu perdi?, perguntou uma terceira.

Romântica

Em entrevista ao podcast Prazer, Renata, da apresentadora Renata Ceribelli, Rafa Kalimann assumiu que tem dificuldade de ter relacionamentos rápidos.

- Eu sou intensa, quero falar o tempo todo no WhatsApp. Sou fiel ao contatinho. Se eu já estou falando com um, eu não consigo falar com o outro. Eu queria ser uma coisa Vamos lá, nada mais. Até tentei, sabe? Até tentei tipo, Vamos lá, isso aí. Não dá. Eu me envolvo de verdade, eu me envolvo. Eu quero ver a pessoa no outro dia. Eu quero mandar uma mensagem. Eu contar como que foi meu dia. Eu gosto disso também.

Além disso, ela declarou que consegue enxergar os términos de seus relacionamentos com mais maturidade e facilidade.

- Hoje, é muito mais fácil eu entender que não preciso ficar aqui [em uma relação], posso seguir com a minha vida e está tudo bem. Deu certo no tempo que tinha que dar.