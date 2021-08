Péricles fala de projeto para fomentar o pagode e mostra esperança mesmo com a pandemia: Ainda não acabou, mas vemos uma luz

07/08/2021 | 12:11



Olha o meu sorriso de felicidade! Os fãs de pagode com certeza estão colocando essa frase em seu vocabulário desde o anúncio do projeto Skol Pagode, que promete presentear os amantes do gênero musical com muita nostalgia e afastar um pouquinho as saudades das tradicionais rodas de música. E, como não poderia deixar de ser, um dos embaixadores dessa proposta é o Péricles, que falou sobre o assunto.

Logo de cara, o cantor entrega que ser convidado para representar o projeto tem um grande significado, ressaltando que a melhor parte será, de longe, poder rever os amigos, como os artistas da Turma do Pagode e BillySP, que também irão marcar presença no canal de Youtube da marca:

É uma satisfação muito grande. Vivemos tempos desafiadores e, mesmo com todos os protocolos de segurança, essa oportunidade de poder encontrar os amigos tem um valor enorme. É muito prazeroso rever os amigos. A sensação é de valorizar ainda mais cada momento e agradecer por poder fazer o nosso pagode com amigos que a música me deu. Além disso, é um prazer ser escolhido ao lado dos meninos do Menos é Mais como embaixador desse projeto.

Além do reencontro dos artistas, o projeto também acabou encantando o cantor por possibilitar uma popularização ainda maior do pagode, podendo conquistar cada vez mais público no país:

O que mais me motiva é poder expandir o pagode para todos os cantos do nosso país, poder levar o nosso som para todos os cantos e transmitir a música para os mais diversos públicos. Sabemos que o ritmo tem um público muito grande aqui no Sudeste, em especial em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas com o projeto a nossa música ganha mais visibilidade. É um projeto que traz uma visibilidade grande para o pagode, principalmente depois de todo esse processo de adaptação que tivemos que fazer durante a pandemia.

E, por falar na pandemia da Covid-19, Péricles comenta sobre como as medidas de distanciamento social acabaram fazendo com que os artistas buscassem novas formas de trabalhar e de se manter em contato com o público. O cantor entrega que os músicos estão sempre atentos às possibilidades, e ressalta otimismo diante do avanço da vacinação contra a doença:

A gente que vive da música fica o tempo todo ligado, seja compondo ou criando novos projetos para continuar produzindo e levando alegria para o povo. As lives foram essenciais durante esse período, nos trouxe uma aproximação com o público e nos possibilitou criar mais. Estamos atentos às flexibilizações do governo para aos poucos ir retomando a agenda de shows e eventos. Ainda não acabou, mas vemos uma luz e o desejo de que aos poucos o mercado musical também possa voltar ao trabalho.

Diante de tudo isso, Pericles promete que os fãs realmente podem ficar animados, pois logo poderão reviver todo o sucesso do pagode dos anos 90, além de conhecer novas vozes que estão ganhando terreno no cenário:

Vem muita coisa boa por aí. Vamos reunir o pagode mais antigo dos anos 90, com o pagode da galera mais jovem. Com esse projeto, temos a possibilidade de trazer novos músicos para apresentar seus trabalhos, descobrir novos talentos e fomentar a cena como um todo. Vamos agregar todo mundo, montar uma roda de samba bacana e levar alegria pra geral.

O cantor ainda dá um pequeno spoiler de alguns dos talentos que os internautas poderão conferir ao longo do projeto, e já manda um convite aos fãs:

Para quem gosta de um bom pagodinho, essa é uma ótima oportunidade para curtir uma rapaziada que fez história como Salgadinho, Chrigor, Márcio Art e tantos outros. Fiquem ligados que o projeto está só começando.