Comparada à Kim Kardashian, Simaria, dupla de Simone, fala sobre a inspiração que vê no clã: - Eu fico impressionada com o direcionamento de carreira

07/08/2021 | 12:11



Cantora, compositora, mãe e? empresária! Simaria, da dupla sertaneja com Simone, já é tudo isso há algum tempo, pois adquiriu a franquia de um restaurante em novembro de 2020. Recentemente, no entanto, a cantora resolveu investir ainda mais em sua carreira empresarial ao se tornar embaixadora da marca MyShoes!

Em entrevista, Simaria comentou sobre a felicidade de se tornar parceira da marca, e entrega que este é só o começo! Para seu futuro, a artista tem o desejo de se tornar cada vez mais presente no meio empresarial, além de almejar se tornar conhecida nesse ramo tanto nacional quanto internacionalmente:

- A MyShoes é um presente de Deus na minha vida, porque eu sempre admirei o Alexandre Birman e as marcas todas dele, e é engraçado porque eu passava na frente dos lugares e dizia: Um dia eu vou trabalhar com esse cara. E Deus falou pra mim que eu teria uma marca de sapatos, e foi justamente agora que aconteceu. É uma história emocionante e eu fico tão feliz de poder estar realizando tudo isso... Eu quero fazer muitas coisas ainda com o meu nome, eu quero virar uma grande marca no Brasil e talvez fora do país também. É um sonho.

Mas os fãs podem ficar tranquilos: apesar de ter a intenção de investir cada vez mais nesse novo ramo, Simaria garante que a parceria com a irmã está mais que segura. De acordo com a cantora, a possibilidade de as duas trabalhem tanto juntas quanto separadas é gratificante, além de ser apreciada por ambas:

- Eu converso muito com a minha irmã sobre isso, que eu acho que nós somos inspiração pras pessoas e nós somos f***s juntas, mas também somos f***s separadas. A gente pode fazer coisas grandiosas juntas, mas também podemos fazer coisas grandiosas separadas, e isso não significa que a gente vai se separar. Pelo contrário, a gente fala que o foco principal é sempre a dupla Simone e Simaria e depois vem o resto. Mas é muito legal poder ter essa liberdade de estar trabalhando juntas e separadas, eu acho muito f*** isso.

E, se essa situação se parece com a das irmãs Kardashian-Jenner, que também são conhecidas por serem grandes empresárias que trabalham tanto em conjunto quanto individualmente, não é apenas coincidência! Simaria entrega ter uma grande admiração não apenas por Kim Kardashian, socialite mais conhecida da família, mas por todo o clã:

- Não é a Kim Kardashian em si, mas eu acho incrível a mãe né... A mãe, todo o clã, como eles chamam, que é a família inteira. Eu fico impressionada com o direcionamento de carreira, de marketing, de tudo o que elas fazem, porque todas trabalham juntas, mas ao mesmo tempo trabalham separadas e são bem sucedidas. Eu acho isso muito legal.

Focando um pouco mais na carreira musical ao lado da irmã, Simaria também comenta sobre a ambição da dupla em se lançar cada vez mais no mercado da música latina. No início do mês de julho, as duas lançaram a faixa No Llores Más ao lado do colombiano Sebastian Yatra, segunda em espanhol desde La Vida Continuó, divulgada em 2019. As duas músicas são apenas o começo, já que o desejo de Simaria é se aproximar cada vez mais do público latino:

- Sim, é um público que a gente quer sim focar nos próximos trabalhos. É uma coisa que está na alma, principalmente na minha. Faz muitos anos que eu sou apaixonada pelo ritmo latino, e eu tinha o sonho de gravar algumas coisas, um reggaeton, um bachata, que são ritmos que eu sou apaixonada. Então a gente tem sim um projeto para o futuro com essas músicas e com grandes parceiros.

Equilibrar todas essas funções, é claro, não é uma tarefa fácil. Simaria destaca, no entanto, que sua maior preocupação é ter um tempo de qualidade ao lado dos filhos, e entrega acreditar que está se saindo bem no desafio:

- Eu me viro nos 30 para dar conta de tudo, porque não é fácil. Eu tento equilibrar da melhor forma, porque o tempo da gente com os filhos não é tempo, é qualidade. É o que você proporciona a eles nos momentos que vocês estão juntos, e eu creio que eu tenho conseguido fazer minha função de mãe direitinho.